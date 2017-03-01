В среду, 1 марта, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 229 километрах на восток от населенного пункта Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 131 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Японии 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались на востоке и северо-востоке страны.