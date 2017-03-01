Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

1 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться 3 уровень лавинной опасности.

В Карпатах сохраняется 3 уровень лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра,1 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.