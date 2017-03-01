В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 марта, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер южный, до 6.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 17:38.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.

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