В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

08:30, 1 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 марта, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер южный, до 6.6 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра местами пройдут дожди

Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 17:38. 

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.

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