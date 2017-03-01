В первый весенний день в Украине будет тепло и с дождем (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.

На западе Украины пройдут дожди / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +13°. Ветер южный, до 6.6 м/с.

Во Львове 1 марта пройдет дождь, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке сегодня ожидается ливень. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура днем +13°. Ветер южный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +11°, ветер южный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Прогноз на 1 марта / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +11°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе пасмурно. Температура днем +19°, ветер южный и юго-восточный, до 6.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +9°. Ветер восточный, до 5.5 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, температура +13°, ветер юго-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +13°. Ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.

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