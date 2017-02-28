В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +13°

19:00, 28 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером – до +8°. Ветер южный, до 6.6 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра местами пройдут дожди

Солнце в столице взойдет в 06:42, а зайдет в 17:38. 

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

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