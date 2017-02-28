В первый день весны в Украине сохранится теплая погода, однако на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

Завтра на западе Украины пройдут дожди/ УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +13°. Ветер южный, до 6.6 м/с.

Во Львове 1 марта пройдет дождь, ночью -2°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра ливень. Температура воздуха ночью -1°, днем +14°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.

В Виннице в среду солнечно. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер южный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +11°, ветер южный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +1°, днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +5°, днем +19°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +9°. Ветер восточный, до 5.5 м/с.

В Краматорске в среду переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°, ветер юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +13°. Ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.

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