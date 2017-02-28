В первый день весны в Украине сохранится теплая погода, однако на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 1 марта в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +13°. Ветер южный, до 6.6 м/с.
Во Львове 1 марта пройдет дождь, ночью -2°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра местами пройдут дожди
В Луцке завтра ливень. Температура воздуха ночью -1°, днем +14°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.
В Виннице в среду солнечно. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер южный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +11°, ветер южный и юго-восточный, до 5.6 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +1°, днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +5°, днем +19°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +9°. Ветер восточный, до 5.5 м/с.
В Краматорске в среду переменная облачность, температура ночью +3°, днем +13°, ветер юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +13°. Ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+24°... +12°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
-
Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°