Ливни в Зимбабве привели к гибели 117 человек

В последние месяцы Зимбабве страдает от проливных дождей. Из-за ливней погибли 117 человек, еще 106 получили травмы.

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Количество осадков в сезон дождей 2016-2017, начавшийся в ноябре прошлого года, намного превысило показатели прошлых лет.

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В стране было разрушено 1930 домов, повреждения различной степени получили 71 школа, 5 здравпунктов и 71 плотина, наводнениями были размыты некоторые автодороги и мосты, передает Xinhua со ссылкой на службу гражданской обороны Зимбабве.

Кроме того, тропический шторм "Динео", обрушившийся 15 февраля на южное побережье Мозамбика, также оказал определенное влияние на Зимбабве. В результате проливных дождей более тысячи людей лишились крова.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте прошли проливные дожди, которые привели к наводнению.