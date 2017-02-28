В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались в Токио

В Японии 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались на востоке и северо-востоке страны.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Предупреждение о цунами не объявлялось, на данный момент информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало, передает Reuters.

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Отмечается, что землетрясение ощущалось и в столице страны Токио.

Как сообщает ТАСС, после землетрясения был создан кризисный штаб по сбору информации о возможных разрушениях и пострадавших.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.