В первый день весны атмосферный фронт принесет дожди на запад Украины - синоптик

Завтра в Украине ожидается +10°+15°. На востоке и на крайнем западе +5°+10° градусов. На запад нашей страны надвигается атмосферный фронт.

1 марта на западе Украины ожидаются дожди / tivasyk.info

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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"Сухо, преимущественно солнечно. Только к западу подойдет атмосферный фронт, и поэтому 1 марта дождь ожидается в Луцке, Ривном, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах. А вот в Тернополе и Хмельницком дело ограничится просто густыми облаками", - говорится в ее сообщении.

По прогнозу синоптика, в Киеве 1 марта - сухая теплая погода, в течение дня +10°+13°.

"2-3 марта - незначительное похолодание. 4-5 марта - потепление снова", - рассказала Диденко.