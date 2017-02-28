В киевском зоопарке проснулась от спячки бурая медведица (фото)

За последнюю неделю зима в Киеве отступила.

Медведица проснулась от спячки / Сергей Григорьев

В киевском зоопарке от зимней спячки проснулась бурая медведица. Фотографию медведицы, сделанную ветеринаром зоопарка Сергеем Григорьевым, показали в сообществе "Наш Киев" в Facebook.

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"Бурая медведица из Киевского зоопарка проснулась от зимовки и желает всем доброго утра", - говорится в сообщении.