В киевском зоопарке проснулась от спячки бурая медведица (фото)

13:29, 28 февраля 2017
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За последнюю неделю зима в Киеве отступила.

Медведица проснулась от спячки / Сергей Григорьев
Медведица проснулась от спячки / Сергей Григорьев

В киевском зоопарке от зимней спячки проснулась бурая медведица. Фотографию медведицы, сделанную ветеринаром зоопарка Сергеем Григорьевым, показали в сообществе "Наш Киев" в Facebook.

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"Бурая медведица из Киевского зоопарка проснулась от зимовки и желает всем доброго утра", - говорится в сообщении.

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