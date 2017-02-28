В Киеве началась метеорологическая весна
Начиная с 18 февраля, среднесуточная температура в столице ежедневно превышает 0°С.
Это означает, что в Киев метеорологическая весна пришла на 11 дней раньше календарной, сообщили в Центральной геофизической обсерватории.
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"Нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября всего 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы", - говорится в сообщении.
Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в столице будут повышаться, поэтому возвращение зимы невозможно, заявили климатологи.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков.
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Днепр+10°... 0°
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Донецк+8°... -2°
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Житомир+13°... +4°
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Запорожье+11°... 0°
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Киев+11°... +3°
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Луцк+15°... +5°
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