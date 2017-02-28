В Киеве началась метеорологическая весна

Начиная с 18 февраля, среднесуточная температура в столице ежедневно превышает 0°С.

Возвращение зимы уже невозможно, отметили в обсерватории / flickr.com/photos/kasio69

Это означает, что в Киев метеорологическая весна пришла на 11 дней раньше календарной, сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

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"Нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября всего 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы", - говорится в сообщении.

Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в столице будут повышаться, поэтому возвращение зимы невозможно, заявили климатологи.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков.