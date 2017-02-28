В аэропорту "Одесса" отменили ряд рейсов из-за тумана

13:12, 28 февраля 2017
1094

Видимость в аэропорту упала до пятидесяти метров.

На аэродроме упала видимость / vesti-ukr.com
На аэродроме упала видимость / vesti-ukr.com

В одесском аэропорту в связи с туманом отменили некоторые рейсы на нескольких направлениях, пишет Depo.Одесса.

В частности, в связи с тем, что видимость в аэропорту упала до пятидесяти метров, отменены рейсы сообщение со Стамбулом, Тель-Авивом и Варшавой.

Последний день зимы порадует украинцев теплой погодой: на западе синоптики обещают до +18° (карта)

Синоптики объяснили это явление стремительным потеплением, в результате чего холодная морская вода начала испаряться. На автодорогах видимость также ограничена, на трассах уже фиксируют аварии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
758 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей