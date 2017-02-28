В аэропорту "Одесса" отменили ряд рейсов из-за тумана

Видимость в аэропорту упала до пятидесяти метров.

На аэродроме упала видимость / vesti-ukr.com

В одесском аэропорту в связи с туманом отменили некоторые рейсы на нескольких направлениях, пишет Depo.Одесса.

В частности, в связи с тем, что видимость в аэропорту упала до пятидесяти метров, отменены рейсы сообщение со Стамбулом, Тель-Авивом и Варшавой.

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Синоптики объяснили это явление стремительным потеплением, в результате чего холодная морская вода начала испаряться. На автодорогах видимость также ограничена, на трассах уже фиксируют аварии.