На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра местами пройдут дожди

Сегодня на автодорогах Украины без осадков, завтра местами пройдут дожди. На западе температура до +17°.

На автодорогах Украины сегодня без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +13°, облачно с прояснениями.

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На трассе Киев – Ужгород переменная облачность, температура в дороге +10° …+15°. В среду на этом маршруте пройдет дождь, температура до +16°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +11°, без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +13°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +10°. 1 марта на этом направлении солнечно, температура +6° …+12°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +17°. По данному направлению в среду местами ожидаются ливни, температура до +16°.

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