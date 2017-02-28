На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра местами пройдут дожди
Сегодня на автодорогах Украины без осадков, завтра местами пройдут дожди. На западе температура до +17°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +13°, облачно с прояснениями.
Последний день зимы порадует украинцев теплой погодой: на западе синоптики обещают до +18° (карта)
На трассе Киев – Ужгород переменная облачность, температура в дороге +10° …+15°. В среду на этом маршруте пройдет дождь, температура до +16°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +11°, без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +13°.
В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +10°. 1 марта на этом направлении солнечно, температура +6° …+12°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +17°. По данному направлению в среду местами ожидаются ливни, температура до +16°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°