Ученые зафиксировали извержение вулкана Этна на Сицилии

12:14, 28 февраля 2017
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На итальянском острове Сицилия активизировался знаменитый вулкан Этна.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Вулканологи зафиксировали извержение лавы из нового юго-восточного кратера вулкана. Извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

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Однако, по словам экспертов, нынешнее извержение Этны не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе.

Напомним, аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.

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