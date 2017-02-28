В горах Ивано-Франковской области сохраняется значительный уровень лавинной опасности

В высокогорье Ивано-Франковской области 28 февраля сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

На Ивано-Франковщине лавинная опасность 3 уровня / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 февраля, на реках бассейна Припяти в пределах Ровенской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды.