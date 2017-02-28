В результате наводнения в Чили погибли три человека, еще 19 пропали без вести

10:28, 28 февраля 2017
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Из-за наводнения и выхода из берегов рек в центральных районах Чили погибли три человека, минимум 19 пропали без вести.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Два человека погибли неподалеку от столицы страны Сантьяго. Еще одной жертвой стала 12-летняя девочка. Она умерла, когда поток воды унес автомобиль, в котором она ехала с семьей, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальную службу по чрезвычайным ситуациям Чили.

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Как сообщалось ранее, оползни привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар недалеко от столицы Чили Сантьяго.

Из-за этого власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек.

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