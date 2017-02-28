Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды в реках Ривненской и Житомирской областей

09:30, 28 февраля 2017
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Во вторник, 28 февраля, на реках бассейна Припяти в пределах Ривненской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды.

УНИАН
УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"28 февраля на реках бассейна Припяти в пределах Ривненской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3-0,7 м над уровнями. Местами возможен выход воды на заводь и частичное подтопление сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Также ожидается дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход. При этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков. На западе до +18°.

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