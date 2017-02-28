В Киеве сегодня днем до +10°, без осадков

08:30, 28 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер южный, до 5.9 м/с.

В аэропорту "Одесса" из-за сильного тумана отменен ряд рейсов

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 17:37. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков. На западе до +18°.

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