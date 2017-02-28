Последний день зимы порадует украинцев теплой погодой: на западе синоптики обещают до +18° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков. На западе до +18°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +10°. Ветер южный, до 5.9 м/с.
Во Львове 28 февраля переменная облачность, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, свежий.
В аэропорту "Одесса" из-за сильного тумана отменен ряд рейсов
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°. Ветер южный и юго-западный, до 7.6 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура днем +11°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +10°, ветер южный и юго-восточный, до 6.1 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура днем +6°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +8°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Симферополе пасмурно. Температура днем +13°, ветер переменный, до 3.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Краматорске во вторник пасмурно, температура +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°