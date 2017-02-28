Последний день зимы порадует украинцев теплой погодой: на западе синоптики обещают до +18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков. На западе до +18°.

В Украине сегодня без осадков / pexels.com

В Киеве сегодня без осадков, днем +10°. Ветер южный, до 5.9 м/с.

Во Львове 28 февраля переменная облачность, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, свежий.

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В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°. Ветер южный и юго-западный, до 7.6 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура днем +11°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +10°, ветер южный и юго-восточный, до 6.1 м/с.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура днем +6°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +8°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе пасмурно. Температура днем +13°, ветер переменный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, температура +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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