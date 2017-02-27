В аэропорту "Одесса" из-за сильного тумана отменен ряд рейсов
В международном аэропорту "Одесса" из-за сильного тумана изменен график приема и отправки самолетов.
Как сообщили УНИАН в аэропорту, коррективы в график внесены сегодня вечером.
Отменен рейс из Варшавы (Польша, 17.20) и Стамбула (Турция), ожидавшийся в 20.50.
В аэропорту "Одесса" из-за непогоды не смог приземлиться самолет из Стамбула
Также отменены все вылеты из Одессы после 18.00: в Варшаву (18.00), в Тель-Авив (Израиль) - в 21.30 и в Стамбул - в 21.45.
Информации о других рейсах пока нет.
Как известно, международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
Ранее из-за тумана в Калифорнии в ДТП столкнулись 50 автомобилей.
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