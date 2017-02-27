В Киеве завтра без осадков, днем до +10°

19:00, 27 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в столице без осадков.

elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером – до +6°. Ветер южный, до 5.9 м/с.

На автодорогах Украины практически без осадков, на западе завтра потеплеет до +17°

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 17:37. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков, днем на западе потеплеет до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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