Репетиция весны: завтра в Украине без осадков, на западе потеплеет до +18° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков, днем на западе потеплеет до +18°.

В Украине завтра без осадков / texturify.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +10°. Ветер южный, до 5.9 м/с.

Во Львове 28 февраля переменная облачность, ночью +5°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, свежий.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°. Ветер южный и юго-западный, до 7.6 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +11°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +3°, днем +10°, ветер южный и юго-восточный, до 6.1 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью 0°, днем +6°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью 0°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +5°, днем +13°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +7°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°, ветер южный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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