Ливни привели к наводнениям в Индонезии, несколько человек пропали без вести

В индонезийской провинции Центральная Ява сильные ливни вызвали наводнения, по меньшей мере два человека пропали без вести.

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Огромное количество воды с грязью обрушилось на деревню Пурвосари в районе Кендал 26 февраля, передает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

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Стихия смыла восемь домов, еще три здания разрушены.

Около 300 жителей были эвакуированы. По словам Нугрохо, они нашли временный приют в мечети.

Напомним, на прошлой неделе в столице Индонезии Джакарте прошли проливные дожди, которые привели к наводнению.