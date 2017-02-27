Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Ивано-Франковской области

В течение 27-28 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная лавинная опасность.

В Ивано-Франковской области сохраняется значительная лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 27-28 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков. На западе синоптики обещают до +17°.