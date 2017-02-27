На автодорогах Украины практически без осадков, на западе завтра потеплеет до +17°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах практически без осадков. На западе температура до +17°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +6°… +12°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, облачно с прояснениями.
Прощаемся с зимой: на этой неделе в Украину вернется тепло, на западе обещают до +17° (карта)
На трассе Киев – Ужгород переменная облачность, температура в дороге +7° …+13°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +14°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, местами пройдет дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +10°.
В направлении Харькова местами пройдет мокрый снег. Температура в дороге до +7°. 28 февраля на этом направлении облачно с пояснениями, температура +6° …+10°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +6° … +13°. По данному направлению во вторник солнечно, температура до +17°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°