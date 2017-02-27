На автодорогах Украины практически без осадков, на западе завтра потеплеет до +17°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах практически без осадков. На западе температура до +17°.

На автодорогах Украины практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +6°… +12°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, облачно с прояснениями.

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На трассе Киев – Ужгород переменная облачность, температура в дороге +7° …+13°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +14°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +7°, местами пройдет дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +10°.

В направлении Харькова местами пройдет мокрый снег. Температура в дороге до +7°. 28 февраля на этом направлении облачно с пояснениями, температура +6° …+10°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +6° … +13°. По данному направлению во вторник солнечно, температура до +17°.

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