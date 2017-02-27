На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках, существует угроза подтопления

В течение 27-28 февраля на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках / dsns.gov.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 27-28 февраля на реках бассейна Припяти в пределах Ривненской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3-0,7 м. Местами возможен выход воды на заводь и частичное подтопление сельскохозяйственных угодий.

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27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями:

- на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3-1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0-4,0 м;

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,0 м, возле с. Литовеж на 1,0-1,5 м, местами возможен выход воды на заводь;

- на реках бассейна Припяти в пределах Волынской, Ривненской обл. на 0,3-1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.

Также в первой половине суток 27 февраля на Днестре возле Залещиков (Тернопольская обл.) ожидается прохождение паводковой волны половодья высотой 480-510 см над нулем поста.

Напомним, на этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков.