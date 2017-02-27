На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках, существует угроза подтопления
В течение 27-28 февраля на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, 27-28 февраля на реках бассейна Припяти в пределах Ривненской и Житомирской областей ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3-0,7 м. Местами возможен выход воды на заводь и частичное подтопление сельскохозяйственных угодий.
В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на западе температура до +10° (карта)
27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями:
- на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3-1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0-4,0 м;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,0 м, возле с. Литовеж на 1,0-1,5 м, местами возможен выход воды на заводь;
- на реках бассейна Припяти в пределах Волынской, Ривненской обл. на 0,3-1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.
Также в первой половине суток 27 февраля на Днестре возле Залещиков (Тернопольская обл.) ожидается прохождение паводковой волны половодья высотой 480-510 см над нулем поста.
Напомним, на этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+24°... +12°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
-
Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°