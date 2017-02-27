В Чили из-за оползней миллионы людей остались без питьевой воды

11:31, 27 февраля 2017
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Оползни привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар недалеко от столицы Чили Сантьяго.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за этого власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек.

В Аргентине из-за схода оползня эвакуировали более тысячи человек

Местным жителям обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится, передает "Русская служба BBC".

Сейчас население города запасается бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей, а в школах отложили начало новой четверти.

По информации спасателей, в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

Губернатор провинции Сантьяго Клаудио Ортеги сообщил, что прекращение водоснабжения коснулось почти полтора миллиона домов.

В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека.

Напомним, на индонезийском острове Бали в результате схода трех оползней погибли 12 человек.

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