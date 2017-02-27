Прощаемся с зимой: на этой неделе в Украину вернется тепло, на западе обещают до +17° (карта)
На этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +14°. В восточных областях температура до +5°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +9°. На севере днем до +7°, на юге до +10°.
Во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков. Днем на западе страны потеплеет до +17°.
В среду, 1 марта, на западе пройдут дожди и снег, в регионе ночью столбик термометра опустится до -2°. Днем в Крыму до +20°.
В четверг в Украине на юге местами пройдут дожди. Ночью по стране -2°...+5°, днем на юге до +15°.
В пятницу по всей стране без осадков. На западе и юге температура днем до +14°, в остальных регионах +7°...+13°.
4 и 5 марта в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории 0°…+6°. Днем температура по стране +11°...+14°. В воскресенье ночью на востоке до 0°, днем в Украине +10°...+15°.
Народный прогноз
27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам. 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на западе температура до +10° (карта)
1 марта в народе было обозначено днем бога Ярила. Если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной. 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или они мерцают, значит, быть ветру.
На 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде. 5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+24°... +12°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
-
Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°