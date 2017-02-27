Прощаемся с зимой: на этой неделе в Украину вернется тепло, на западе обещают до +17° (карта)

На этой неделе в Украине значительно потеплеет и будет практически без осадков.

В Украину на этой неделе вернется тепло / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +14°. В восточных областях температура до +5°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +9°. На севере днем до +7°, на юге до +10°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН

Во вторник, 28 февраля, в Украине без осадков. Днем на западе страны потеплеет до +17°.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН

В среду, 1 марта, на западе пройдут дожди и снег, в регионе ночью столбик термометра опустится до -2°. Днем в Крыму до +20°.

Прогноз на 1 марта / УНИАН

В четверг в Украине на юге местами пройдут дожди. Ночью по стране -2°...+5°, днем на юге до +15°.

Прогноз на 2 марта / УНИАН

В пятницу по всей стране без осадков. На западе и юге температура днем до +14°, в остальных регионах +7°...+13°.

Прогноз на 3 марта / УНИАН

4 и 5 марта в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории 0°…+6°. Днем температура по стране +11°...+14°. В воскресенье ночью на востоке до 0°, днем в Украине +10°...+15°.

Прогноз на 4 марта / УНИАН

Прогноз на 5 марта / УНИАН

Народный прогноз

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам. 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

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1 марта в народе было обозначено днем бога Ярила. Если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной. 2 марта лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или они мерцают, значит, быть ветру.

На 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде. 5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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