В Киеве объявили штормовое предупреждение на 27 февраля

09:34, 27 февраля 2017
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Сегодня, 27 февраля, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 27 февраля порывы ветра 15-20 м/с по г. Киеву", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье продолжается весенний паводок, вызванный повышением температуры и таянием снега на высокогорье. В частности, за сутки 25 февраля на р. Тиса уровень воды увеличился на 70 см, сейчас высота паводковой волны достигает 5 метров.

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