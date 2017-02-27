В Киеве сегодня днем до +6°, без осадков

08:30, 27 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 февраля, в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 4.8 м/с.

На реках Закарпатья формируется вторая паводковая волна

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 17:35. 

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Украине практически без осадков. На западе до +10°.

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