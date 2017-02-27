В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на западе температура до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Украине практически без осадков. На западе до +10°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +6°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
Во Львове 27 февраля переменная облачность, днем +10°. Ветер переменный, слабый.
На реках Закарпатья формируется вторая паводковая волна
В Луцке сегодня ожидаются облачно с прояснениями. Температура воздуха +8°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
В Виннице в понедельник без осадков. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +9°, ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.
В Харькове в субботу без осадков, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре сегодня пройдет мокрый снег. Температура +5°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Симферополе пасмурно. Температура днем +8°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура днем +5°. Ветер западный и юго-западный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в понедельник пройдет одждь, температура +4°, ветер юго-западный, умеренный.
В Северодонецке сегодня снег с дождем. Температура днем +5°. Ветер юго-западный, до 5.6 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°