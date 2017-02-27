В Украине сегодня местами пройдет мокрый снег, на западе температура до +10° (карта)

08:08, 27 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Украине практически без осадков. На западе до +10°.

В Украине местами пройдет мокрый снег / УНИАН
В Украине местами пройдет мокрый снег / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +6°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

Во Львове 27 февраля переменная облачность, днем +10°. Ветер переменный, слабый. 

На реках Закарпатья формируется вторая паводковая волна

В Луцке сегодня ожидаются облачно с прояснениями. Температура воздуха +8°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

В Виннице в понедельник без осадков. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +9°, ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с. 

УНИАН
Прогноз на 27 февраля / УНИАН

 В Харькове в субботу без осадков, температура днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня пройдет мокрый снег. Температура +5°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе пасмурно. Температура днем +8°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура днем +5°. Ветер западный и юго-западный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в понедельник пройдет одждь, температура +4°, ветер юго-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня снег с дождем. Температура днем +5°. Ветер юго-западный, до 5.6 м/с.

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