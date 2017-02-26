В начале недели украинцев ждет потепление – синоптик

В восточных областях возможны осадки.

С понедельника тепло начнет возвращаться в Украину / Фото УНИАН

Следующая неделя начнется потеплением. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Facebook.

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«В понедельник на западе и юго-западе до +8+13, преимущественно ожидается +4+9. На востоке еще холодновато - +1+5 градусов. В Киеве +6+8 градусов тепла», - сообщила синоптик.

Также она добавила, что в восточных регионах возможны осадки.