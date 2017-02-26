На реках Закарпатья формируется вторая паводковая волна

На Закарпатье продолжается весенний паводок, вызванный повышением температуры и таянием снега на высокогорье.

Из-за таяния снега в горах на реках области сейчас формируется вторая паводковая волна / dsns.gov.ua

"По состоянию на 10.00 в воскресенье (26.02) вода в г. Латорица поднялась еще на 40 см. Между селами Большие Геевцы и Тисаагтелек (Ужгородский район) река, вышедшая из берегов, все еще переливается через дорогу местного значения. Проезд автомобилей затруднен, но не заблокирован, площадь перелива по сравнению со вчерашним днем не увеличилась", - говорится в сообщении на официальном сайте Геннадия Москаля.

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Вместе с тем, как отмечается, в р. Тиса паводковая волна, которая вчера прошла на территорию Венгрии, из-за особенностей русла снова вернулась в Закарпатье в районе Чопа и сегодня окончательно уйдет на территорию соседней страны.

Так, согласно сообщению, за минувшие сутки уровень воды в реке увеличился на 70 см, сейчас высота паводковой волны достигает 5 метров. Угрозы выхода на заводь нет. По р. Уж максимальный подъем воды прошел сегодня в 1.00 ночи, до 10.00 утра вода понизилась на 40 см. В Боржаве Тересва так же фиксируется снижение уровня воды.

"Выхода рек на пойму, подтоплений сельхозугодий (за исключением Ужгородского района) или домохозяйств нет. Из-за таяния снега в горах на реках области сейчас формируется вторая паводковая волна. Облгосадминистрация осуществляет постоянный мониторинг состояния главных водных артерий Закарпатья в связи с возможным резким поднятием воды", - добавили у Москаля.

Напомним, в начале февраля стремительный ледоход начался на реках Закарпатья.