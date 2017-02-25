В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется повышенная лавинная опасность

14:05, 25 февраля 2017
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В горах на западе Украины сохраняется повышенная лавинная опасность.

Повышенная лавинная опасность сохраняется в двух областях / zak.depo.ua
Повышенная лавинная опасность сохраняется в двух областях / zak.depo.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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"По данным Укргидрометцентра, 25 февраля, в связи с метелями и оттепелями, в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выходных в Украине местами пройдут осадки. На юге в субботу до +11°.

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