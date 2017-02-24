В Украину вторгнется холодный воздух с севера - ударят морозы

После сегодняшнего существенного потепления завтра-послезавтра в Украину вторгнется холодный воздух с севера, в ночь на воскресенье, 26 февраля, ожидается 1-6 градусов мороза.

В Украину идет похолодание / Фото УНИАН

Днем 26 февраля прогнозируется +2+7 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завтра крайне неблагоприятная погода ждет юг и восток Украины. В Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве и в окружающих их районах пройдут дождь, возможен мокрый снег. И осадки в этих местностях могут быть даже сильными", - говорится в ее сообщении.

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На западе ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории облачно, небольшие осадки, которые будут чередоваться с прояснениями.

"В воскресенье осадков будет немного, разве на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Харьковщине и Луганщине. Но, повторю, везде - холодно", - прогнозирует синоптик.

В Киеве на выходных ощутимо похолодает, в ближайшую ночь до 1-3 тепла, в следующую - до 1-3 мороза. "Главные синоптические акценты для выходных: общее существенное похолодание и сильные субботние осадки на юге и востоке Украины", - рассказала Диденко.