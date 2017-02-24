В Украину вторгнется холодный воздух с севера - ударят морозы
После сегодняшнего существенного потепления завтра-послезавтра в Украину вторгнется холодный воздух с севера, в ночь на воскресенье, 26 февраля, ожидается 1-6 градусов мороза.
Днем 26 февраля прогнозируется +2+7 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Завтра крайне неблагоприятная погода ждет юг и восток Украины. В Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве и в окружающих их районах пройдут дождь, возможен мокрый снег. И осадки в этих местностях могут быть даже сильными", - говорится в ее сообщении.
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На западе ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории облачно, небольшие осадки, которые будут чередоваться с прояснениями.
"В воскресенье осадков будет немного, разве на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Харьковщине и Луганщине. Но, повторю, везде - холодно", - прогнозирует синоптик.
В Киеве на выходных ощутимо похолодает, в ближайшую ночь до 1-3 тепла, в следующую - до 1-3 мороза. "Главные синоптические акценты для выходных: общее существенное похолодание и сильные субботние осадки на юге и востоке Украины", - рассказала Диденко.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°