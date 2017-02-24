В результате наводнения в Индонезии пострадали более 1300 семей

В столице Индонезии Джакарте прошли проливные дожди, которые привели к наводнению.

Иллюстрация / Reuters

21 февраля в городе выпало 180 мм осадков, передает The Floodlist.

По данным Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, наводнение охватило 54 района города, затопленными оказались тысячи домов. Местами уровень воды достигал 2,5 метров.

Читайте также Ливни затопили южное побережье Испании

Около 400 человек эвакуировали в пункты временного размещения. Всего же от наводнения пострадали более 1300 семей.

Также сообщается, что в городе Бекаси из-за стихии погибли два человека.

Напомним, из-за наводнений в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) эвакуировали около 14 тысяч человек.