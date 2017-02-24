Из-за таяния снега на Киевщине подтопило почти 40 домов

15:30, 24 февраля 2017
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В четверг, 23 февраля, из-за быстрого таяния снежного покрова в селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области затопило 37 домов.

На Киевщине подтопило 37 домов / ГСЧС
На Киевщине подтопило 37 домов / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, вода подтопила дома на улицах Княгини Ольги, Вторая Таращанская, Возрождение, Ивана Мазепы. Отмечается, что такая ситуация сложилась вследствие отсутствия сточных канализаций на улицах.

Также 23 февраля началось подтопление жилого массива в Богуславском районе. Для предотвращения подтопления жилого дома спасатели проводили откачку воды в селе Москаленки, поскольку вода постоянно прибывала с полей.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, в связи с потеплением на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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