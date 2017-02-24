Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:38, 24 февраля 2017
1121

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге сегодня до +18°

"По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в связи с метелями и оттепелями в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут осадки. На юге в субботу до +11°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
758 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей