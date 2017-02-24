Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в связи с метелями и оттепелями в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут осадки. На юге в субботу до +11°.