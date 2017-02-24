На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге сегодня до +18°

На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни местами ожидаются осадки, на юге сегодня температура до +18°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +18°. Завтра на этом маршруте местами ожидаются осадки, +2°...+5°. В воскресенье без осадков, до +8°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +7°... +14°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту пройдет мокрый снег, температура в дороге +2°... +5°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +7°... +12°. Завтра по этому маршруту снег с дождем, температура +3°... +4°. В воскресенье переменная облачность, до +5°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +8°...+13°. Завтра по этому маршруту пройдет мокрый снег. В воскресенье без осадков, до +5°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +10°… +14°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до +6°.

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