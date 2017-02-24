На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге сегодня до +18°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни местами ожидаются осадки, на юге сегодня температура до +18°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +18°. Завтра на этом маршруте местами ожидаются осадки, +2°...+5°. В воскресенье без осадков, до +8°.
Погода на выходные: в Украине похолодает и вернутся осадки (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +7°... +14°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту пройдет мокрый снег, температура в дороге +2°... +5°.
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +7°... +12°. Завтра по этому маршруту снег с дождем, температура +3°... +4°. В воскресенье переменная облачность, до +5°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +8°...+13°. Завтра по этому маршруту пройдет мокрый снег. В воскресенье без осадков, до +5°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +10°… +14°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°