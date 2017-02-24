"Дождика не избежать": одесситам рассказали о погоде на выходных

12:30, 24 февраля 2017
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По информации Гидрометцентра Черного и Азовских морей, выходные в Одессе будут теплыми, но дождика не избежать.

Скриншот видео
Скриншот видео

25 февраля облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, пишет Od.vgorode.ua. Температура ночью и днем 3-8 градусов тепла.

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В свою очередь, 26 февраля переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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