Погода на выходные: в Украину возвращаются морозы и дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут осадки. На юге в субботу до +11°.

На выходных в Укриане местами ожидаются осадки / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем +4°. В переменная облачность, -2°...+4°.

Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +2°. В воскресенье снег с дождем, -2°...+4°.

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В Луцке в субботу ночью -4°, днем +2°, снегопад. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье до +2°, небольшая облачность.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +6°, возможет дождь. В воскресенье +1°...+7°.

В Харькове в субботу ожидаются осадки, температура ночью -7°, днем +3°. В воскресенье -7°...0°, без осадков.

Прогноз на 25 февраля / УНИАН

Прогноз на 26 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу мокрый снег. Температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -4°...+4°.

В Симферополе завтра пройдет ливень, -5°...+11°. В воскресенье -3°...+5°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью -5°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до -4°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье температура до -3°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье -3°...+3°, также ожидаются осадки.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до -10°. В воскресенье пасмурно, ночью -6°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -2°, днем +5°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +4°. В воскресенье температура днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра пасмурно, -5°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -4° …+3°.

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