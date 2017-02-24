Погода на выходные: в Украину возвращаются морозы и дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут осадки. На юге в субботу до +11°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем +4°. В переменная облачность, -2°...+4°.
Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +2°. В воскресенье снег с дождем, -2°...+4°.
Сьогодні в Україні без опадів, на півдні потеплішає до +17° (карта)
В Луцке в субботу ночью -4°, днем +2°, снегопад. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье до +2°, небольшая облачность.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +6°, возможет дождь. В воскресенье +1°...+7°.
В Харькове в субботу ожидаются осадки, температура ночью -7°, днем +3°. В воскресенье -7°...0°, без осадков.
В Днепре в субботу мокрый снег. Температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -4°...+4°.
В Симферополе завтра пройдет ливень, -5°...+11°. В воскресенье -3°...+5°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью -5°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до -4°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье температура до -3°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье -3°...+3°, также ожидаются осадки.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу солнечно, температура до -10°. В воскресенье пасмурно, ночью -6°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -2°, днем +5°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +4°. В воскресенье температура днем +6°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра пасмурно, -5°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -4° …+3°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°