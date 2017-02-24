Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды на реках западной Украины

В пятницу, 24 февраля, в связи с потеплением на реках западной Украины ожидаются подъем уровней воды.

На реках западной Украины ожидается подъем уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой Укргидрометцентр.

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В частности, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м.

Также ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5-1,0 м.

На реках Закарпатья на участке Тисы Великий Бычков - Вилок продолжится повышение уровней воды на 1,5-2,0 м, в нижних течениях Боржавы - на 0,4-0,8 м, над уровнями.

В нижних течениях Боржавы подтопления сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Шаланки-Великие Комяти (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской области).

Также в связи с оттепелью и снеготаянием на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м. Ожидается разрушение ледовых явлений, местами ледоход. На отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на заводь.

В течение 24-27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями:

- на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3-1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0-4,0 м;

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,0 м, местами возможен выход воды на заводь;

- на реках бассейна Припяти в пределах (Волынской, Ровенской обл.) на 0,3-1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 24 февраля.