Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды на реках западной Украины
В пятницу, 24 февраля, в связи с потеплением на реках западной Украины ожидаются подъем уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине без осадков, на юге потеплеет до +17° (карта)
В частности, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м.
Также ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5-1,0 м.
На реках Закарпатья на участке Тисы Великий Бычков - Вилок продолжится повышение уровней воды на 1,5-2,0 м, в нижних течениях Боржавы - на 0,4-0,8 м, над уровнями.
В нижних течениях Боржавы подтопления сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Шаланки-Великие Комяти (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской области).
Также в связи с оттепелью и снеготаянием на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м. Ожидается разрушение ледовых явлений, местами ледоход. На отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на заводь.
В течение 24-27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями:
- на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3-1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0-4,0 м;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,0 м, местами возможен выход воды на заводь;
- на реках бассейна Припяти в пределах (Волынской, Ровенской обл.) на 0,3-1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 24 февраля.
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