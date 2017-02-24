Ученый и гид выжили после падения в жерло вулкана в Никарагуа
Аргентинский ученый Родольфо Альварес и его гид остались живы после падения в жерло действующего вулкана Масая в Никарагуа.
Мужчины провалились в кратер из-за обрыва троса, сообщает The Independent.
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На помощь пришли подоспевшие пожарные, которые сумели вытащить их с помощью специальных тросов.
Ученый и гид сейчас страдают от обезвоживания, однако их жизни ничего не угрожает.
Напомним, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.
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