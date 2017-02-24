В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 25 февраля, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с .

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 24 февраля ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, в Украине без осадков. На юге до +17°.