В Украине объявили штормовое предупреждение

09:34, 24 февраля 2017
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Сегодня, 25 февраля, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с .

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +17°

"По данным Укргидрометцентра, 24 февраля ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, в Украине без осадков. На юге до +17°.

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