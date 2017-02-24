В Киеве сегодня без осадков, днем до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, 24 февраля, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:53, а зайдет в 17:30.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Украине пройдут дожди. На юге до +15°.

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