Сегодня в Украине без осадков, на юге потеплеет до +17° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 февраля, в Украине без осадков. На юге до +17°.

В Украине сегодня без осадков / pexels.com

В Киеве сегодня без осадков, днем +13°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.

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Во Львове 24 февраля переменная облачность, днем +9°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке сегодня ожидаются облачно с прояснениями. Температура воздуха +9°. Ветер западный юго-западный, до 9.9 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура днем +14°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +17°, ветер юго-западный, до 7.9 м/с.

На юге до +17° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура днем +3°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня переменная облачность. Температура +12°. Ветер южный и юго-западный, свежий.

В Симферополе небольшая облачность. Температура днем +11°, ветер южный и юго-западный, до 8.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем +9°. Ветер южный и юго-западный, до 8.7 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура +12°, ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +10°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.

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