В Киеве завтра без осадков, днем до +13°

19:00, 23 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 февраля, в столице без осадков.

фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером – до +6°. Ветер переменный, до 7.4 м/с. 

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +17°

Солнце в столице взойдет в 06:53, а зайдет в 17:30. 

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине без осадков, днем на юге потеплеет до +17°.

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