В Киеве завтра без осадков, днем до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 февраля, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером – до +6°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:53, а зайдет в 17:30.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине без осадков, днем на юге потеплеет до +17°.

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