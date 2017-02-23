В Киеве завтра без осадков, днем до +13°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 февраля, в столице без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером – до +6°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +17°
Солнце в столице взойдет в 06:53, а зайдет в 17:30.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине без осадков, днем на юге потеплеет до +17°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 56 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:02
Закат 20:09
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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