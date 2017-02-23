Без осадков и по-весеннему тепло: прогноз погоды на 24 февраля

18:30, 23 февраля 2017
1121

Согласно данным Погода УНИАН, 24 февраля в Украине без осадков, днем на юге потеплеет до +17°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +13°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.

Во Львове 24 февраля облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +9°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +9°. Ветер западный юго-западный, до 9.9 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -1°, днем +14°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +17°, ветер юго-западный, до 7.9 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра ожидается переменная облачность. Температура ночью +1°, днем +12°. Ветер южный и юго-западный, свежий.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +6°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 8.9 м/с.

Жителям Мариуполя небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +9°. Ветер южный и юго-западный, до 8.7 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +3°, днем +12°, ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +4°, днем +10°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
758 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей