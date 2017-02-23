Без осадков и по-весеннему тепло: прогноз погоды на 24 февраля
Согласно данным Погода УНИАН, 24 февраля в Украине без осадков, днем на юге потеплеет до +17°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +13°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.
Во Львове 24 февраля облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +9°. Ветер западный и юго-западный, свежий.
В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +9°. Ветер западный юго-западный, до 9.9 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -1°, днем +14°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +17°, ветер юго-западный, до 7.9 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Днепре завтра ожидается переменная облачность. Температура ночью +1°, днем +12°. Ветер южный и юго-западный, свежий.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +6°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 8.9 м/с.
Жителям Мариуполя небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +9°. Ветер южный и юго-западный, до 8.7 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +3°, днем +12°, ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +4°, днем +10°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°