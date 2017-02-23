Без осадков и по-весеннему тепло: прогноз погоды на 24 февраля

Согласно данным Погода УНИАН, 24 февраля в Украине без осадков, днем на юге потеплеет до +17°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +13°. Ветер переменный, до 7.4 м/с.

Во Львове 24 февраля облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +9°. Ветер западный и юго-западный, свежий.

В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +9°. Ветер западный юго-западный, до 9.9 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -1°, днем +14°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +4°, днем +17°, ветер юго-западный, до 7.9 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра ожидается переменная облачность. Температура ночью +1°, днем +12°. Ветер южный и юго-западный, свежий.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +6°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 8.9 м/с.

Жителям Мариуполя небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +9°. Ветер южный и юго-западный, до 8.7 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +3°, днем +12°, ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +4°, днем +10°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.

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