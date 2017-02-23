На Великобританию обрушился шторм "Дорис" (фото)

16:00, 23 февраля 2017
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Сегодня, 23 февраля, шторм "Дорис" достиг Великобритании.

Шторм
Шторм "Дорис" в Великобритании / Reuters

Из-за непогоды в лондонском аэропорту Хитроу было отменено 77 рейсов.

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В некоторых районах возможны затопления, а в отдельных частях Шотландии может выпасть от 10 до 15 см снега, передает "Русская служба BBC".

В преддверии урагана были отменены все полеты между Англией и Ирландией, а на ряде направлений железнодорожного транспорта были введены скоростные ограничения.

Из-за начавшегося снегопада на крупных автотрассах образовались заторы.

По прогнозам метеорологов, ветер ослабнет к вечеру, а дожди продолжатся все выходные, однако будут намного слабее дождей на пике шторма.

Напомним, из-за сильных дождей, которые обрушились на американский штат Калифорния, эвакуировали сотни местных жителей.

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