Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В течение 23-24 февраля в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 23 и 24 февраля в связи с метелями и оттепелями, в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с оттепелью и снеготаянием на реках западной Украины ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м.